VENEZIA Un bar chiuso e uno sanzionato. Uno a Venezia e uno a Mestre, entrambi per violazione della normativa anticontagio. Entrambi, in buona sostanza, perché hanno deciso di bypassare le regole imposte dalla zona rossa nella quale il Veneto è ripiombato dal 15 marzo, continuando a servire i propri clienti come niente fosse.

Il primo caso, andando in ordine temporale, è stato martedì pomeriggio in piazza Ferretto a Mestre. Il titolare di un locale è stato sanzionato perché aveva servito un caffè a tre clienti seduti sul tavolino del plateatico, comunque chiuso. Ma il fatto che i clienti fossero seduti a consumare nella zona di fronte al bar ha fatto scattare i controlli e dato il via alla sanzione amministrativa.

Ieri una sorte più dura è toccata invece ad un bar in campo de le Beccarie, a Venezia, dove il titolare di un locale ha servito da bere e da mangiare al bancone ad alcuni clienti. Quando gli agenti del Servizio attività produttive della polizia municipale per il centro storico sono passati davanti alla vetrina del bar, non hanno potuto far altro che fermare quanto stava succedendo. Il titolare del locale è stato multato e la serranda del suo bar è stata fatta abbassare: riaprirà tra cinque giorni, come previsto dalla normativa. (n.mun.)

