Cicchetteria trattoria in località Piazza Vecchia a Gambarare di Mira chiusa per cinque giorni: alle 20 si serviva un cliente all'interno del locale nonostante l'ultimo Dpcm e l'ingresso, questa settimana, in zona arancione. Nel corso dei controlli di routine una pattuglia dei carabinieri della Tenenza di Mira lunedì sera ha trovato la trattoria Dal Frao in via volontari della Libertà a Piazza Vecchia illuminata e aperta. All'interno gli uomini dell'arma hanno trovato un cliente che, alle 20, stava consumando dopo l'orario di chiusura e nonostante le disposizioni in zona arancione prevedano solo l'asporto. Il titolare dell'esercizio commerciale avrebbe giustificato la presenza del cliente con la necessità comunque di dover lavorare alla luce delle pesanti difficoltà che sta vivendo la ristorazione in questo periodo. Motivazioni che però non hanno convinto i carabinieri, i quali hanno notificato una sanzione di 400 euro, sia al cliente che al titolare, per violazioni alle disposizioni anticovid e ai vari Dpcm compreso il più recente del 2 marzo 2021. Gli uomini dell'arma hanno inoltre disposto la chiusura del locale per 5 giorni. I normali controlli sul rispetto delle disposizioni in materia anticovid continuano. Lo scorso gennaio i vigili di Mira avevano sanzionato e sospeso l'attività per 5 giorni a tre bar che non avevano rispettato le disposizioni previste. Carabinieri e polizia locale ricordano che le attività di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc) possono restare aperte dalle 5 alle 22 esclusivamente per la vendita da asporto ed è vietata la consumazione esterna. L'ingresso e la permanenza da parte dei clienti, in bar e ristoranti, negli orari previsti sono consentiti per il tempo necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio.

