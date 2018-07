Serviranno 4 milioni per far decollare M9

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONTENITOREVENEZIA La previsione per far camminare, anzi correre, l'M9, poggia su quattro milioni di euro. La spesa, stimata, per il museo multimediale del 900 italiano che aprirà a dicembre in via Poerio è stata annunciata ieri, e ha un obiettivo: raggiungere 200mila visitatori nel corso del 2019. Una parte di questi quattro milioni, ha spiegato ieri il nuovo direttore del polo museale, Marco Biscione, torneranno indietro soprattutto con la vendita dei biglietti, una parte con i contratti delle attività commerciali all'interno del...