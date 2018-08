«Serve una commissione d'inchiesta e Toninelli non è esente da colpe»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il modo in cui il governo sta affrontando il dramma del crollo del ponte Morandi a Genova è «ambiguo e rischioso». Ma per Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, è anche «il prodotto» di quella politica del no alle grandi opere di cui il M5S ora deve assumersi l'onere. «La sensazione è che questa cortina fumogena nasconda l'imbarazzo per aver condiviso il no alla Gronda. Ma vogliono anche nascondere la risposta più seria sul fronte sicurezza: la necessità di realizzare nuove opere, piuttosto che bloccare tutto...