ECONOMIA

MESTRE Come riaprire al più presto i pubblici esercizi. Questo il tema del tavolo digitale promosso ieri da Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia e Fipe Confcommercio. Un confronto, moderato dal giornalista Fabrizio Cibin, volto ad esaminare le criticità dovute all'emergenza sanitaria, individuando soluzioni che consentano una celere ripresa. «La base chiede chiarezza - esordisce il presidente di Confcommercio e Fipe Massimo Zanon - vogliamo riaprire l'11 maggio, massimo il 18. L'associazione c'è, con un'azione fortissima su sindaci, regioni e governo. Chiediamo soldi a fondo perduto e liquidità». Giorgio Palù, professore emerito all'Università di Padova e consulente di Luca Zaia, ricorda però che «il 95% della popolazione veneta è esposta al contagio», e che «se si dovessero accendere nuovi focolai sarebbe peggio di adesso. I bar sono i posti più a rischio - precisa - ma anche per ristoranti, cinema, teatri e sport servono molte precauzioni, mentre estetiste e parrucchieri, se non la visiera, dovrebbero indossare almeno gli occhiali. In spiaggia invece non vedo difficoltà, ma gli ombrelloni vanno collocati tra loro a 5 metri di distanza». Il direttore centrale delle Politiche del lavoro e Welfare di Confcommercio Imprese per l'Italia Guido Lazzarelli, invitando a rispettare i protocolli, sottolinea come tuttavia «ci vorrebbero far diventare operatori di una centrale nucleare». Ad alzare maggiormente la voce è il direttore generale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi Roberto Calugi: «Serve un atto di verità - dice - perché fino adesso siamo stati presi in giro. Il settore ha perso 34 miliardi di fatturato, 50 mila imprese potrebbero non riaprire, producendo 300 mila disoccupati. I provvedimenti adottati finora sono del tutto inefficaci. Su 780 imprese a cui abbiamo chiesto se abbiano avuto liquidità, solo l'1,6% ha risposto in modo affermativo. Chiediamo una moratoria sugli affitti, contributi a fondo perduto, perché 600 euro sono meno del reddito di cittadinanza, e chiarezza scritta sulle regole, non come è avvenuto per l'asporto, senza alcuna indicazione. Oltre alle piazze, servono proposte concrete da avanzare a questa politica frammentata e impreparata. Nessuno di noi ha l'anello al naso. Un ristorante che deve mantenere 1 metro di distanza perde il 40% di fatturato. Gli associati devono stare vicino all'associazione, dobbiamo essere uniti e farci sentire». Per David Borrelli, dell'area Sviluppo Nuove tecnologie Finanziamenti europei di Confcommercio, è necessario domandarsi «come sarà il cliente post covid, perché senza dubbio si tratterà di una persona diversa, tra emotività, diffidenza, paura. Molti hanno iniziato a comprare online - spiega - e continueranno a farlo, per comodità, anche perché il normale tempo d'acquisto si dilaterà. Non tutte le attività potranno tuttavia adeguarsi - riconosce - così abbiamo immaginato una piattaforma, gratuita e pronta tra pochi giorni, per effettuare ricerche e acquisti, che permetterà anche d'interagire in videoconferenza». E poi Gianluca Forcolin, vicepresidente e assessore al Bilancio, Patrimonio, Affari generali ed Enti locali della Regione Veneto. «Con i presidenti di regione abbiamo fatto un attacco frontale al Ministro Boccia - racconta - chiedendo un nuovo Dpcm che ci consenta di aprire i negozi l'11, e tutti gli altri il 18, grazie a specifiche ordinanze. Chi ci guida a Roma è troppo dentro il palazzo, non capiscono che il fatturato di una settimana fa la differenza. I soldi freschi e accantonati, mentre De Luca pensa di destinarli ai pensionati campani, dovrebbero essere rivolti a chi è stato più colpito». La chiosa è affidata al presidente Zanon: «Siamo una famiglia, non dimentichiamo nessuno, invito tutti a non farsi prendere dal panico, usiamo buon senso, e apriamoci al nuovo mondo, magari sfruttando il digitale restando seduti in negozio».

Luca Bagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA