SERRANDE CHIUSE

VENEZIA Alla fine la notte ha portato consiglio. La protesta annunciata domenica da Edoardo Milliaccio, titolare del Dodo Caffè di fondamenta degli Ormesini, che prevedeva di tenere aperto il locale al pubblico oltre le 18, si è fatta silenziosa. Ma ha saputo coinvolgere tanti esercenti come lui che ieri sera in molte zone della città come Cannaregio, S. Margherita, S. Barnaba, Accademia hanno voluto esprimere disappunto e preoccupazione verso una situazione pesante per un settore già in grande sofferenza. Quelle dell'ultimo Dpcm, che hanno portato alla chiusura anticipata di bar e ristoranti, sono misure ritenute dall'intera categoria troppo drastiche. Che hanno colpito duramente i luoghi della movida notturna.

PROTESTA SILENZIOSA

La protesta di Milliaccio ha fatto da detonatore, diffondendosi in un tam tam via social e whatsapp, fra fondamente, calli e campi del centro storico. Tutti concordi nel chiedere un ritorno alle ordinanze precedenti all'ultimo decreto governativo. Ieri, alle 18 in punto, la clientela non ha voluto far mancare a Milliaccio il proprio sostegno. Ma senza consumazione, come il titolare alla fine ha deciso di fare per evitare di trasgredire le regole. Perché se inizialmente si era detto pronto a tutto, anche di continuare a servire ai tavoli, alla fine e lo hanno emulato pure tutti gli altri la protesta si è svolta così: chiudendo le porte dei locali, accatastando tavoli e sedie, ma tenendo luci e musica accese. Un'azione pacifica ma efficace, nel rispetto della situazione pandemica. Che ha voluto ribadire le enormi difficoltà e la grave situazione in cui versa l'intero settore della ristorazione. E per i prossimi giorni si preannunciano già nuove azioni, come un possibile flashmob in piazza S. Marco il 28 ottobre. Lo ha sottolineato Massimiliano Lo Duca, del Refolo di via Garibaldi. «Questa situazione è demenziale. Non voglio restare a casa e ricevere il sussidio, ma essere messo nelle condizioni di lavorare nel rispetto delle regole», ha detto. Enzo e Giuseppe Afiero dell'Oficina Ormesini, con 12 dipendenti, e all'attivo un calo del fatturato del 90%, hanno dichiarato: «Piuttosto ci facciano entrare in un nuovo lockdown, senza farci pagare le tasse. Questa è l'ora in cui lavoriamo di più». Tra i commenti si è aggiunto anche quello di Davide Michielan del Bacaro Ae Bricoe. «Non vogliamo chiudere. Allo stato attuale ha dichiarato siamo sotto del 50% perché la gente ha paura: si sta facendo troppo terrorismo». Seduto fuori dal proprio locale, a braccia conserte, anche Aldo Campalto dell'omonimo Bacaro Pub che gestisce da 32 anni. «Così siamo destinati a fallire. Chiediamo di tornare alle regole precedenti».

DESERTO IN CAMPO

Stesso scenario nell'altro polo della movida veneziana. Campo Santa Margherita alle 18 era un deserto. La sensazione di camminare in pieno orario da aperitivo in mezzo al nulla aveva del surreale. Tanto che più di qualche persona, forse complice il buio, cominciava a camminare di buon passo. Qualche luce proveniva dai bar chiusi, le sedie ammassate alle mura e poca gente in giro. Un coro unanime di voci, da calle lunga San Barnaba a San Pantalon lamenta il rischio di esser affossati. Per i bar, come confermano Domenico dell'Imagina, i problemi sono legati a cassa integrazione e calo del fatturato: «Si perde il 90% del lavoro, tra lavoratori e studenti. E poi, mancano i controlli». Giovanni del Rosso chiede aiuto: «Rispettiamo le regole, ma abbiamo bisogno di sostegno vero, anche per i dipendenti». Michele dello Skillà invece ha paura: «Lavoriamo dall'aperitivo alle due di notte, non sappiamo cosa faremo». L'orario è preso di mira pure da Marco, del Noir: «Tutti gli investimenti vengono vanificati. Ma non riesco a capire perché alle 12 posso dar da mangiare e alle 20 no». I dipendenti della Bifora non sanno dove sbattere la testa. C'è chi ha un mutuo, chi un finanziamento: «Iniziavamo a lavorare a quest'ora (17.30), adesso il locale è vuoto. Dove troviamo i soldi per andare avanti»? Massimiliano della gelateria Il doge, pur adattandosi, si chiede che senso abbia: «Capisco la generalizzazione, ma che una gelateria al 25 ottobre alle 18 faccia assembramento, mi pare difficile». Alì dell'Orient Experience 2, spiega che gran parte del lavoro è proprio la sera: «Si può rispettare le regole e lavorare, è mancato il buonsenso». Anche a San Barnaba la protesta pacifica ha preso piede a spizzichi e bocconi. I ristoratori Betty dei 4 feri e Marino dell'Oniga raccontano: «Sono misure insensate, siamo colpiti ingiustamente. Per questo staremo qui tra le 18 e le 18.45 con la luce accesa e musica sparata, diamo un segnale. Questa chiusura non ha senso e il Paese non può andare avanti così». Anche la vicina sala da te Fujiama, tra le note di Vasco sparate, ha aderito: «Di norma chiudo alle 7 - racconta Elena - ma per solidarietà partecipo alla manifestazione». Da ultimo, Tommaso e Oreste dell'Orange spiegano gli effetti che questo può avere: «Il rischio è che si crei assembramento a piazzale Roma e in stazione, perché i pendolari si trovano ammassati alla stessa ora. E poi, se uno deve far pipì, dove la va a fare? In mezzo al campo? È necessario che la Fipe si faccia portavoce delle nostre esigenze, servono aiuti subito, altrimenti diventa dura».

Marta Gasparon

Tomaso Borzomì

