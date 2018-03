Serracchiani si dimette: «Abbiamo lavorato bene»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ADDIOTRIESTE Debora Serracchiani ieri sera ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente della Regione e da quella di consigliere regionale. Oggi sarà a Roma per le operazioni di registrazione alla Camera. Lunedì 26 marzo l'assemblea legislativa si riunirà per prenderne atto. Ieri pomeriggio a Trieste è stato il tempo degli ultimi saluti alla sua giunta: Serracchiani l'ha ringraziata per la «compattezza di intenti e chiarezza di idee» precisando che «il 97% delle azioni del programma elettorale sono state iniziate, concluse o...