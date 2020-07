Il rischio del contagio di ritorno riaccende non solo i focolai epidemici, ma anche quelli della polemica tra il Partito democratico e la maggioranza che guida la Regione. Stavolta il tema è quello dei pericoli che secondo parte della giunta del Fvg arriverebbero dalla rotta balcanica e dall'arrivo in regione degli stranieri irregolari. «Al primo rialzarsi dei numeri dei contagi la Lega ricomincia lo scaricabarile buttando colpe sul governo, sui migranti o sui confini permeabili - ha riferito Debora Serracchiani -. Il trucco, quando arriva un problema, è farsi trovare da un'altra parte. In Fvg Fedriga ha dimenticato l'entusiasmo con cui ringraziava la Slovenia per aver aperto i confini con 48 di anticipo, da cui hanno guadagnato solo i benzinai d'oltreconfine. Ora è già pronto a imbracciare il pericolo dei Balcani, alla faccia degli spettacoli indegni offerti da Salvini coi suoi bagni di folla. Al governo si deve chiedere di lavorare di più, certo, ma a 360 gradi controllando per esempio anche gli arrivi dagli Stati Uniti che fanno scali intermedi. Non ci si sveglia improvvisamente additando i rischi e chiedendo che ci pensi il Governo se no è colpa sua. Da settimane la Lega sta facendo a gara con se stessa per togliere paletti e precauzioni, senza attuare al contempo campagne informative e preventive, e lasciando molto a desiderare su controlli e tracciamenti. Tra il lockdown e lo sbraco, tra il boicottaggio all'App Immuni e la richiesta di tso, dovrebbe esserci l'equilibrio e la vigilanza delle istituzioni regionali, e continuare a esibire i muscoli del siamo stati i primi', siamo i migliori' davvero a nulla serve. Adesso - aggiunge Serracchiani - ci dicono dalla Regione Friuli Venezia Giulia che vogliono potenziare la sorveglianza e ampliare il tracciamento: era ora, speriamo lo facciano presto con trasparenza».

