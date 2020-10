LE REAZIONI

UDINE Il Pd invita il presidente della Regione ad una maggiore prudenza e a non indulgere nella ricerca del facile consenso. «Chi governa la Regione e le città si muova con cautela ed equilibrio: dissensi e solidarietà non siano ricerca di consenso effimero e magari involontaria copertura di facinorosi. Fedriga deve rispondere anche alle esigenze di sicurezza sanitaria espresse silenziosamente da decine e decine di migliaia di persone che in questi giorni limitano volontariamente gli spostamenti: c'è chi protesta e c'è chi ha paura del Covid». Lo afferma la deputata Debora Serracchiani, commentando gli atti di violenza che si sono verificati lunedì a margine delle manifestazioni di esercenti e titolari di palestre contro il Dpcm,quando sono anche stati accesi dei fumogeni e un gruppo ha presidiato la Prefettura.

«Le manifestazioni legittime sono state oscurate - evidenzia Serracchiani - dagli atti provocatori e violenti contro la Prefettura di un grosso gruppo organizzato e politicamente identificato. Da tutte le istituzioni deve venire la condanna esplicita di questi gesti e della loro ideologia e la solidarietà alle forze dell'ordine impegnate nell'ordine pubblico».

Per la parlamentare non va sottovalutato quanto è accaduto a Trieste come nelle altre città dove si sono verificati disordini. Va invece accelerato al massimo il meccanismo dei ristori, cui le Regioni possono contribuire ulteriormente». Sulla stessa linea anche il capogruppo dem in Regione Diego Moretti: «In piazza Unità c'era tanta gente per bene, preoccupata per quello che succederà, allarmata per il futuro proprio e delle proprie attività, arrabbiata per le scelte del dpcm. E poi c'era anche chi, a margine di gruppi di facinorosi violenti, ha fomentato la rabbia dando solo un cattivo esempio. Così ha fatto il sindaco di Trieste, Dipiazza, ieri sera, incitando al non rispetto della legge. Le istituzioni dovrebbero usare più prudenza e non certo creare ulteriore confusione e incitare alla violazioni delle leggi. Un conto è stare accanto a chi è in difficoltà, altro è usare in maniera irresponsabile le difficoltà in cui molti si trovano».Analogo invito arriva dal segretario regionale del Pd Cristiano Shaurli: «La politica deve fare scelte responsabili e anche difficili, e deve dare risposte alle legittime preoccupazioni e proteste dei settori ora chiamati a nuovi sacrifici, ma non deve cavalcarle. La politica non sta in mezzo alle manifestazioni, ma le ascolta e dà loro risposte», ha detto ieri a Trieste il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, a margine dei lavori del Consiglio regionale, riferendosi alle manifestazioni di protesta di lunedì.

Per l'esponente dem «il messaggio è chiaro: cercare di evitare assembramenti e mobilità, ove possibile rimanere a casa la sera per evitare la crescita dei contagi e per permettere di andare a lavorare la mattina. Chiediamo un sacrificio ma servono anche dal Governo ristori chiari e immediati. Se poi un presidente di Regione vuole tenere aperto di più in un momento come questo, lo chieda ma ha puntualizzato Shaurli - se ne assume la responsabilità. Ascoltando però prima di tutto scienziati, esperti, operatori e responsabili della nostra sanità regionale».

