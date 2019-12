Serie D a due facce per le squadre del Friuli Venezia Giulia. Se da un lato c'è il Cjarlins Muzane, che grazie alla vittoria di ieri si gode un Natale al secondo posto, dall'altro c'è il momento tremendo del Tamai, ultimo in classifica dopo lo sciagurato 0-4 contro il San Luigi. Le Furie rosse non hanno più alibi: la salvezza oggi è quasi un miraggio, e dopo le feste servirà una svolta per evitare la retrocessione secca. La partita contro la squadra triestina non è mai stata in discussione. A fine gara, il tecnico delle Furie rosse Lenisa ha commentato senza cercare scusanti ed anzi invitando i giocatori a «vergognarsi per la prestazione offerta in campo». Lui stesso si è messo in discussione, non tirandosi fuori dalla cerchia dei responsabili. La squadra paga scelte poco oculate fatte durante l'estate e chiude il girone d'andata all'ultimo posto in classifica. Bene invece il Chions, che ha terminato l'annata sportiva con la seconda vittoria consecutiva e una posizione di classifica che fa stare tranquilli allenatore e presidente. In Serie D brilla invece la stella del Cjarlins Muzane. La squadra del presidente Zanutta è seconda in classifica e può seriamente ambire a qualcosa di più rispetto a un campionato tranquillo. Il Natale in questo caso è dolce come non mai, e il girone di ritorno non diventa una lotta, ma solamente un'opportunità.

A pagina XVII

