Sereni Orizzonti, c'è il via libera ai vertici rinnovati

Tutto azzerato dopo la bufera giudiziaria che ha investito l'imprenditore udinese Massimo Blasoni, sottoposto a misura cautelare in carcere dallo scorso 24 ottobre.Da oggi sono operativi i nuovi vertici del Gruppo Sereni Orizzonti. Ieri mattina si sono svolte le assemblee societarie di S.O. Holding, Sereni Orizzonti 1 Spa e di tutte le società controllate. Come annunciato in precedenza, le assemblee hanno dato il via libera al rinnovo dei vertici amministrativi delle società. La Holding del Gruppo sarà guidata dall'amministratore unico...