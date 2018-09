CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sequestro di persona aggravato. Questo il reato contestato dai pm di Palermo al ministro Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti. Il leader della Lega ha aperto in diretta Facebook la lettera della Procura attaccando i magistrati, anche per il caso dei fondi del Carroccio: «Li ringrazio, mi danno più forza. Io sono eletto, loro no». Senza cravatta, con la giacca blu, una lattina di Fanta sul tavolo, Salvini sorride mentre lancia bordate alla magistratura: «Questo ministro è stato eletto da voi. A questo ministro voi avete...