Sequestrati per il Fisco ville e orologi di lusso

L'INCHIESTAPORDENONE Otto indagati, altrettante cooperative coinvolte e un debito di 4 milioni e 50mila euro con il Fisco. Un debito che la Procura di Pordenone aveva cercato di riscuotere attraverso la Work Ambiente, coop che ha sede in via Montelieto 36/A a Fanna e che fa parte del Work Service Group di Padova, consorzio di via F.S. Orologio a cui fanno riferimento sei realtà cooperative. La società, però, è incapiente. E i finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Pordenone, come disposto dal gip Rodolfo Piccin, poco...