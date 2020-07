IL DIFENSORE

PORDENONE L'indagine sui rimborsi spese erogati all'ex presidente di Atap Spa e Sti Spa è ancora agli albori, ma la Procura gioca d'anticipo sequestrando la casa di Mauro Vagaggini. «È stata sequestrata ai fini della confisca», conferma l'avvocato Marco Zucchiatti. Va a garanzia dell'importo che, se l'ipotesi di reato a cui stanno lavorando gli inquirenti dovesse essere confermata, dovrà essere restituito allo Stato.

Zucchiatti ha già affrontato un'indagine simile. Dall'altra parte della barricata c'erano sempre i finanzieri, in quell'occasione impegnati a far quadrare i conti delle spese pazze al Consorzio di bonifica del Cellina Meduna. «In questo caso - spiega il legale - parliamo soltanto di spese sostenute durante viaggi di lavoro, come scontrini all'autogrill, o pranzi di lavoro. Certo, l'arco temporale è vasto, ci vorrà tempo per documentare tutto». C'è poi la questione dell'uso promiscuo dell'auto, che si trascina dietro l'utilizzo indebito, secondo l'esposto presentato dai vertici dell'Atap, del telepass o dei pieni di gasolio fatti direttamente nell'azienda di trasporto. «C'è una delibera - osserva però Zucchiatti - che autorizzava Vagaggini a utilizzare l'auto».

Il legale conta di poter far chiarezza anche sulle sponsorizzazioni («Ci sono contratti regolari») e su tante altre contestazioni che Vagaggini già conosce, perchè il 5 febbraio scorso e l'8 luglio ha ricevuto dall'Atap due lettere in cui si contestavano rimborsi spese. Il 13 luglio è invece datato il secondo esposto dell'attuale presidente dell'azienda per i trasporti pubblici, Narciso Gaspardo. Nel giro di due giorni la Procura si è organizzata e ha delegato le perquisizioni al Nucleo di polizia economico finanziaria.

La difesa ha dieci giorni di tempo per presentare ricorso al Tribunale del Riesame contro il sequestro della casa di Vagaggini. «Farò il reclamo», annuncia Zucchiatti. Sarà l'occasione per poter esaminare gli atti di indagine, anche se la Procura scoprirà ben poche delle carte a sua disposizione. Permetterà alla difesa di valutare soltanto gli atti funzionali al sequestro. Ma il legale di Vagaggini è sereno. «Non c'era nulla da cercare, non ci sono beni acquistati con i soldi pubblici», afferma riferendosi al sequestro dei quattro pneumatici («C'è la fattura che sono stati acquistati da Vagaggini, anche se sono identici a quelli contestati nella lista presentata dall'Atap») e di un cric trovato nella sua officina, comperato, secondo l'ipotesi d'accusa, facendo pagare il conto all'azienda per il trasporto pubblico.

