Separazione, si vota il 1° dicembre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È stata fissata per il 1. dicembre la data del quinto referendum per la separazione dei Comuni di Venezia e Mestre. La comunicazione ufficiale è arrivata ieri pomeriggio dal governatore del Veneto Luca Zaia. La decisione, che di fatto lascia solo 66 giorni per la campagna referendaria, è stata accolta con soddisfazione dai comitati contrari alla separazione, con l'associazione unionista Una&Unica allineata alla posizione del sindaco Luigi Brugnaro e per sostenere la via dell'astensione. Delusione invece sul fronte degli autonomisti che...