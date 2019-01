Senzatetto in aumento in strada i dormitori invernali scoppiano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOLIDARIETÀUDINE In città aumentano le persone senza un tetto, costrette a trovare un rifugio di fortuna in case abbandonate, in ospedale, nei parchi o in stazione. E aumenta anche il freddo. Con le temperature in picchiata e la prima neve, le associazioni in prima linea per assistere chi vive ai margini si interrogano sul da farsi per l'emergenza freddo. Perché i posti non bastano più.CROCE ROSSALo dice il presidente del comitato udinese della Cri Sergio Meinero: «C'è un gran ricambio di persone che arrivano al dormitorio con 12 posti...