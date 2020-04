SENZA FISSA DIMORA

MESTRE «Siamo preoccupati per le condizioni di vita di coloro che stiamo accompagnando, migranti e senza fissa dimora, che potrebbero ammalarsi e potrebbero così veicolare il contagio da Covid-19». È il grido d'allarme che arriva dal Tavolo comunità accoglienti di Venezia a cui aderisce una decina di realtà, tra privati, associazioni e sindacati, che hanno scritto una lettera al prefetto, all'assessore regionale Lanzarin, ai sindaci Brugnaro, Vesnaver, Pavanello, Marcon, Andreotti e Dori e al direttore generale dell'Ulss 3 Dal Ben per chiedere quali misure si stiano attuando.

Non solo. L'attacco alle amministrazioni locali è diretto: «Esprimiamo il nostro disappunto per la scelta ingiustificata, operata da molti enti locali della provincia, a partire dal Comune di Venezia, di prevedere il vincolo della residenza per l'erogazione dei cosiddetti buoni spesa di solidarietà alimentare. Tale scelta ha di fatto escluso una fetta di persone realmente bisognose di queste misure assistenziali o perché in qualità di richiedenti asilo sono esclusi normativamente dall'iscrizione anagrafica o in quanto privi di uno stabile domicilio, come nel caso dei senza fissa dimora e dei molti migranti che per ragioni di lavoro si trovano temporaneamente nel territorio comunale».

I volontari del Tavolo comunità accoglienti di Venezia parlano di «mesi complicati perché queste persone sono costrette a rimanere a casa in contesti abitativi precari o nei casi più complicati addirittura prive di abitazione. Siamo preoccupati sia per il rischio di esclusione delle fasce più precarie dalle norme minime di prevenzione sanitaria e di accesso alle cure; sia per ciò che un mancato intervento coordinato potrebbe comportare in termini di diffusione e contenimento del virus per l'intera popolazione a partire dagli operatori dei centri in cui operiamo». Per i senza fissa dimora e i migranti vengono chieste «azioni urgenti di prevenzione e tutela». «Le persone senza fissa dimora, ce ne risultano 150, non hanno la possibilità di rispettare le norme di distanziamento sociale e dovendosi necessariamente muovere per la città rischiano di contagiarsi e contagiare altre persone viene spiegato Inoltre c'è preoccupazione per le persone che alloggiano in strutture, come centri di accoglienza e abitazioni condivise, non idonee a una quarantena rigorosa perché vivono a stretto contatto con altri coabitanti. Potrebbero risultare positivi al test e avere la necessità di effettuare la quarantena fiduciaria per qualsiasi ragione, non ultima il ritorno in Italia dai Paesi di origine, ma per le ragioni intrinseche all'abitazione (ad es. stanze con molti letti) non sarebbero in grado di rispettare i protocolli previsti».

Alvise Sperandio

