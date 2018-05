Senza vaccino: in 250 fuori dall'asilo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITA'TREVISO Circa 250 bambini in procinto di essere messi fuori dagli asili e quasi 7mila multe in arrivo per altrettante famiglie inadempienti. Ecco i primi effetti concreti dell'obbligo vaccinale nella Marca. Sono circa 250 i bambini non in regola con i vaccini obbligatori che il 3 maggio verranno lasciati a casa dall'asilo. Tecnicamente si tratterà di una sospensione. Sempre che i loro genitori non corrano improvvisamente ai ripari prendendo appuntamento con il dipartimento di prevenzione dell'Usl per effettuare le coperture mancanti....