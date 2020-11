Senza una casa e senza un lavoro, per quasi un mese ha dormito in auto, assieme al suo cane Sper. E chiuso dentro quella Seicento rossa, posteggiata nei dintorni di viale Volontari a Udine, racconta, ha trascorso anche i tanti coprifuoco che si sono susseguiti, sempre più freddi e umidi. Da venerdì, proprio mentre il Fvg si dannava per il declassamento in zona arancione, per la prima volta dopo settimane ha potuto avere un letto caldo e un tetto sopra la testa, al Fogolar di via Pracchiuso. «Per la prima volta dopo quasi un mese ho potuto riposare in una casa. Decisamente molto meglio», racconta Angelo Apruzzi, 56 anni, accudito dal comitato udinese della Croce Rossa che non gli ha mai fatto mancare la possibilità di farsi una doccia e di lavare gli indumenti, con il servizio offerto ai senzatetto (ma anche a chi non ha l'acqua calda) il sabato dalle 15 alle 18, grazie a dieci volontari. «Sono molto in buone mani - dice Angelo, originario di Ostuni, in Puglia -. Soprattutto la Cri si è mostrata molto sensibile al mio caso e ringrazio i volontari che mi hanno curato e sostenuto, sia moralmente sia materialmente. Sono angeli dell'umanità», racconta. Ma anche i cittadini comuni, racconta, gli hanno dimostrato «tanta solidarietà».

De Mori a pagina V

© RIPRODUZIONE RISERVATA