Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SENZA PACEFONZASO Non c'è pace per l'impianto Sap, non funzionante ormai da fine 2019 quando il primo ciclone giudiziario investì l'azienda. Congelati da quasi due anni tonnellate di rifiuti all'entrata di Fonzaso. Per mesi l'ammasso di immondizia è rimasto lì, preoccupando non poco i fonzasini, che a gran voce ne chiedevano la bonifica. Grazie a un'operazione sinergica di sindaco Giorgio Slongo, con il curatore fallimentare Luciano...