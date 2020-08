SENZA PACE

CORTINA/AURONZO «I lavori fatti sinora ci hanno salvato, anche se non sono ancora finiti», riassume Pio Alverà, che abita e lavora sulla sponda del torrente Bigontina, nella frazione di Alverà, a Cortina. «La condizione del torrente Bigontina era da brivido, tale da incutere davvero una grande paura. L'impeto era impressionante, per la grande quantità d'acqua, causata dalle forti e continue piogge della notte e del mattino. Senza quegli interventi, posso pensare che ci sarebbero stati problemi ancora più grandi di quelli dell'estate 2017».

LA PAURA

Pio Alverà presiede il comitato popolare per la salvaguardia dei villaggi sulle rive dell'impetuoso corso d'acqua. Egli ricorda quanto accadde nella notte del 5 agosto 2017, quando l'acqua portò morte e danni, uccise Carla Catturani e devastò case e aziende. Si riferisce all'aumento del livello dell'acqua, oltre a piccole esondazioni, che hanno indotto a chiudere la strada regionale 48 delle Dolomiti, presso il piazzale di Rio Gere, dove scende il Ru de ra Graes, dalle pendici del monte Cristallo. Pio Alverà commenta con favore il superamento della situazione di pericolo: «La grande briglia di contenimento, costruita nell'alveo del torrente Bigontina, poco a monte delle nostre case, ha giovato moltissimo. Per ora ci sono i grandi muraglioni di cemento armato, con due aperture, nelle quali dovranno essere poste putrelle d'acciaio, per fermare ancora meglio il materiale trasportato dall'acqua. Sinora non hanno potuto completare l'opera, perché devono trascorrere quattro settimane, dal getto del cemento, perché si consolidi. Stanno realizzando un'altra briglia analoga più a monte, sotto Malga Lareto, e lì c'è una ditta che procede davvero molto bene».

VIABILITÀ IN TILT

Le conseguenze delle precipitazioni abbondanti e violente hanno determinato anche la chiusura del collegamento verso Dobbiaco, disposta da Anas, con i mezzi fermati al km108, a Fiames, dove ci sono gli spazi per la sosta oppure per l'inversione di marcia, in sicurezza. Per alcune ore, ieri mattina, Cortina era pertanto collegata solamente a sud, lungo la Valle del Boite e il Cadore, e a ovest, superati i valichi Falzarego e Giau.

AURONZO

La pioggia battente ha interessato anche Auronzo, dove è stato attivato il Coc. La sindaca Tatiana Pais Becher dai canali sociali. «Sentito il sindaco di Dobbiaco Guido Bocher, abbiamo comunicato la chiusura della provinciale 49 che scende da Misurina a Carbonin, a causa della fuoriuscita del lago di Landro, che ha invaso la statale 51 di Alemagna, e di una frana sulla strada. Sabato sera è scattato inoltre l'allarme per una possibile esondazione del rio Gravasecca, poco a monte di Auronzo, ma non è stato necessario chiudere la 48 delle Dolomiti in quel punto. Sono stati tenuti sotto controllo anche i torrenti Giralba e Diebba, oltre all'asta principale dell'Ansiei».

L'ACQUA

A Cortina ci sono stati alcuni allagamenti negli scantinati, nelle rimesse delle auto, nei locali interrati, che sono andati ad aggiungersi a quelli di martedì 25 agosto. Ci sono stati anche problemi nella distribuzione dell'acqua potabile, da parte del consorzio di Azzon, che serve i villaggi di Ronco, Val, Crignes, Mortisa, Col, Lacedel, Meleres e Gilardon. La pigmentazione dell'acqua ha allarmato gli utenti, ma la situazione è pare destinata a rientrare presto. Secondo Roberto de Zanna, presidente del consorzio e responsabile tecnico dell'acquedotto, il fenomeno è dovuto alle nuove colate fangose, nella zona dei cantieri dei Mondiali di sci, a Rumerlo: «Non ci sono comunque problemi batteriologici, per l'utilizzo degli impianti a raggi ultravioletti».

Marco Dibona

