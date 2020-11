CONTROLLI

MESTRE Hanno ridotto l'orario di lavoro per causa di forza maggiore, ma resistono. Le prostitute di via Fratelli Bandiera, infatti, adesso dalle 22 in poi in strada non si vedono più (non ne varrebbe la pena: il coprifuoco ha praticamente azzerato la loro clientela). La loro attività non ha chiuso i battenti, ma prosegue concentrata nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 21.30. Da mercoledì, però, la polizia locale ha notato che le lucciole non indossano la mascherina. Chissà, forse più per strategia che per vezzo: in fin dei conti in tempi di covid vedere un viso scoperto è una tale rarità da risultare, magari, più seducente di una scollatura generosa o di una minigonna aderente. Il problema è che questa abitudine contro le regole rischia di essere un veicolo di contagio micidiale: e così, da ieri, il nucleo operativo della polizia locale ha iniziato dei controlli serrati proprio per cercare di arginare il problema. Solo ieri sera i vigili ne hanno sanzionate quattro. Le donne, tutte cittadine bulgare (è l'etnia dominante in via Fratelli Bandiera), hanno ricevuto quindi un verbale di 400 euro a testa.

CLIENTI

E i clienti? Se si tratta di negazionisti, probabilmente poco li spaventa la possibilità di contrarre un virus per loro inesistente. Dovrebbe frenarli un po', però, la pesante conseguenza pecuniaria di una scappatella dopo il lavoro: si rischiano mille euro di multa. Se i clienti dovessero essere scoperti in presenza di una prostituta senza mascherina, ai 400 euro di sanzione per la violazione del regolamento di polizia urbana (che vieta di intrattenersi con le lucciole in zone pubbliche) si aggiungerebbero i 530 per l'infrazione delle prescrizioni imposte dal Dpcm. Ne sanno qualcosa i quattro che, mercoledì, si sono visti rifilare il doppio verbale.

Sono stati sanzionati, infatti, quattro clienti sorpresi in auto dopo avere effettuato la contrattazione per ottenere prestazioni sessuali: si tratta di un 51enne italiano residente a Padova, un cittadino croato di 41 anni residente a Favaro Veneto, un 24enne di origine albanese residente a Marghera e un uomo di nazionalità romena, 53 anni, di Dolo. Tutti lavoratori a fine turno che, prima di rientrare nelle proprie case, erano passati in via fratelli Bandiera per una mezz'oretta di svago.

Sempre lungo via Fratelli Bandiera, intorno alle ore 19, la Polizia locale ha denunciato anche un trentenne di origine senegalese, residente a Mestre, perché si stava masturbando in pubblico. Intercettato da una pattuglia, l'uomo rischia una pena fino a quattro anni e sei mesi per aver commesso il reato «sulla pubblica via» e in una fascia oraria «a rischio per l'eventuale presenza di minori».

A TAPPETO

Non è finita qui, ovviamente. La polizia locale in questo periodo terrà d'occhio le principali strade del sesso (via Fratelli Bandiera, via Terraglio, via Piave) per evitare ulteriori contatti a rischio e stroncare sul nascere il fenomeno delle prostitute senza mascherina. I numeri, fortunatamente, sembrano giocare a favore dei vigili: un po' per l'effetto pandemia, un po' per tutte le attività passate, di prostitute se ne vedono sempre meno (probabile che molte, visto il periodo, abbiano deciso di trasferire l'attività a domicilio). In via Fratelli Bandiera sono scese sotto le dieci unità, in via Terraglio se ne contano sulle dita di una mano e in via Piave sono comunque sotto la decina.

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA