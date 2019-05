«Senza lavoro non ci sarà alcun sviluppo per il Polesine»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VEGLIA IN FABBRICAROVIGO Lavoro come dignità della persona, sviluppo del territorio, esperienza sociale e, quindi, impresa. È stata una veglia dei lavoratori densa di significati e che a tratti è sembrata un monito politico nemmeno troppo velato rivolto ai futuri amministratori del capoluogo e, in generale, dell'intero Polesine quella che il vescovo della diocesi di Adria-Rovigo Pierantonio Pavanello ha celebrato lunedì sera in uno degli stabilimenti Sit in via Achille Grandi a Rovigo. Oltre un centinaio i presenti nell'area del capannone...