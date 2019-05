«Senza la sua forza e tenacia il caso sarebbe stato archiviato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN MEMORIARicordi e cordoglio si mescolano, pensando a Mario Fabbri. Adriana Lotto, lo conosceva bene, non solo in quanto presidente dell'Associazione Tina Merlin: «Ha lasciato disposizioni precise, sulla cerimonia laica, con il canto di Bella ciao sono le sue parole una amicizia lo legava a Tina e alla sua famiglia». Poi il ritratto dell'uomo: «Ironico e coerente, puntava sempre ad appianare. Era un narratore, sapeva porgere i fatti agli studenti, durante gli incontri a scuola, con grande garbo». A Longarone, comune di cui è cittadino...