«Senza la sicurezza dobbiamo fermarci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTAPADOVA Oltre mille. Bandiere delle sezioni metalmeccaniche di Cgil, Cisl e Uil e striscioni in mano, tute blu addosso. Arrivati da Padova, Vicenza e Venezia di fronte ai cancelli dello stabilimento delle Acciaierie Venete di riviera Francia per un presidio, fulcro dello sciopero generale di quattro ore indetto per ieri mattina dalla triplice sindacale, dopo l'incidente di domenica, quando quattro operai delle Acciaierie sono stati investiti da una bomba di calore e dagli schizzi incandescenti di novanta tonnellate di acciaio fuso...