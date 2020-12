MARTELLAGO Niente da fare, il sindaco di Martellago non si negativizza: la sua lunga quarantena dovrà continuare anche questa settimana. Andrea Saccarola, 40 anni, è uno dei diversi amministratori locali a essere rimasto contagiato dal Covid, in un comune che, a tutto sabato, di positivi ne contava ben 323, di cui 19 ricoverati, e che sin qui ha dovuto registrare 18 vittime. Il suo isolamento però si sta protraendo molto più del consueto, considerato che, a parte all'inizio in cui ha lamentato un po' di febbre, tosse e mal di testa, da dieci giorni sta bene ed è asintomatico: è a casa dal 3 dicembre, quando dal tampone rapido è emersa la sua positività, poi confermata dal molecolare. Con lui sono dovuti restare in isolamento fiduciario gli assessori e i dipendenti comunali che gli erano stati più vicino, ma sono risultati tutti negativi, come i suoi familiari, e per loro la quarantena è già finita. Questo se non altro dimostra l'efficacia delle misure di sicurezza adottate negli uffici. Non ho contagiato nessuno nota il sindaco che, oltre a essere risultato l'unico positivo, è il solo a essere ancora bloccato. Venerdì ha effettuato un altro tampone (con l'altra sindaca positiva, Patrizia Andreotti di Noale), e stavolta confidava in un esito negativo e invece domenica sera è arrivato il risultato inatteso: ancora positivo. Non che Saccarola sia rimasto fermo in questi giorni, ha continuato a lavorare da remoto, certo è - ammette, facendo buon viso a cattiva sorte - che la presenza fisica, per quanto più rischiosa, è un'altra cosa. (n.der.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

