SENZA FINE

CORTINA D'AMPEZZO Una bomba d'acqua ha fatto tornare la paura a Cortina, a poche ore dalla colata di fango che domenica sera aveva invaso la statale 51, ad Acquabona. Era accaduto a sud del paese, questa volta, quasi in un assurdo rimpallo, ad essere colpita è stata la zona nord. Lì ieri, tra le località Majon e Verocai, alle 19 circa, le strade erano diventate come fiumi di fango e gli scantinati sono finiti sepolti sotto centimetri di acqua. A farsi sentire, questa volta, il Ruoiba, il torrente in parte tombato che percorre la zona e che mai in anni aveva alzato la voce. Il bilancio è pesante, ma poteva essere drammatico: una trentina di garage o cantine sotto acqua, tra i quali quelli di alcune attività, negozi e hotel. Una cinquantina gli interventi gestiti dai vigili del fuoco del comando di Belluno, con le squadre arrivate dai vari distaccamenti, per aiutare i colleghi di Cortina. I pompieri hanno anche aiutato diverse persone che si sono ritrovate nelle strade piene d'acqua, o in abitazioni allagate. Ma nessuno è rimasto ferito e le strade non sono state chiuse. Hanno tremato per qualche minuto anche all'Alexander Hall, dove era in corso un evento con Paolo Mieli e l'acqua è arrivata al foyer. È entrata anche allo stadio del ghiaccio, non facendo grandi danni.

L'ALLARME

I 115 è andato in tilt dalle 19. I pompieri non riuscivano a starci dietro. Hanno fatto convergere lì tutte le squadre e al lavoro c'erano decine di uomini, ma sembravamo non bastare. Poi intorno alle 21 la situazione ha cominciato a placarsi, ma i pompieri hanno continuato a svuotare garage e cantine fino a tarda notte. L'acqua è scesa dal Pomagagnon su Pietrosa scendendo fino nella zona dell'hotel Trieste. La ciclabile è stata completamente sommersa dall'acqua fino all'hotel Cornelio. Intervento dei vigili del fuoco anche all'hotel Menardi, per allagamenti nei locali caldaia e magazzini, ma senza interruzioni del sevizio.

IL SINDACO

«Sono qui sul posto - raccontava intorno alle 21.15 ieri sera il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina - questa emergenza ora è rientrata e mi sto dirigendo verso casa. È durato dalle 18 alle 19.30 si è trattato di una cosiddetta bomba d'acqua: c'è un ruscello in quella località, al centro di Majon che è esondato con una certa potenza e ha invaso la sede stradale. Il torrente Ruiba ha una parte aperta una parte tombata: i vecchi mi dicevano 30 anni fa si era verificato un episodio simile». Il sindaco è andato a verificare la situazione anche allo stadio del ghiaccio.

LA TESTIMONIANZA

Francesco Chiamulera di una Montagna di Libri in un post sul suo canale social personale ha raccontato quello che stava accadendo all'Alexander Hall, dove alle 18 era iniziata la sera col giornalista Paolo Mieli. «Ieri Verona, e la frana di Acquabona - si legge -. Oggi un torrente su via Cesare Battisti, il foyer dell'Alexander Hall allagato, la Statale ridotta a un fiume, come mai avevo visto in trentacinque anni a Cortina». L'allagamento non ha influito sull'evento che è andato avanti regolarmente, ma alla uscita il pubblico è stato bloccato dai tecnici che avevano riscontrato l'acqua nel foyer del teatro e stavano prosciugando l'area. Stupiti hanno atteso e poi tutto è proseguito. Anche Marta Gasparon, veneziana giornalista collaboratrice de Il Gazzettino si è trovata nel pieno del nubifragio nella casa a Verocai dove sta trascorrendo le vacanze. «Ho visto - racconta - un fiume di fango che veniva giù e che e arrivato fino alla statale. Poi delle persone che dall'altra parte della strada cercavano di attraversare e i pompieri che gli hanno aiutati. Poi nelle case di fronte gli allagamenti». Hai avuto paura? «Sicuramente - risponde - la violenza dell'acqua è stata impressionante: vengo qui fin da quando sono piccola e una scena del genere non l'ho mai vista. Anche una signora che abita qui accanto e che è di Cortina mi detto che una cosa così non l'aveva mai vista. A suo parere il problema sarebbe stata la chiusura di questo tombino».

Olivia Bonetti

