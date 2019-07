CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SENZA FINEBELLUNO Migliaia di metri cubi di detriti finiti sulle strade in pochi minuti. L'incubo di Vaia è tornato ieri pomeriggio quando gran parte della provincia è stato nuovamente messo a dura prova dal maltempo. Un nubifragio che si è abbattuto intorno alle 16, provocando in contemporanea diverse colate: 5 fronti di frana sulla sr 48 per il passo Pordoi e uno smottamento di 2mila metri cubi sulla sp 24 della Valparola. Poi mano a mano che si andava avanti tetti scoperchiati a Feltre, alberi in strada a Belluno, blackout a Cavarzano e...