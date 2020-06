SEMPRE PRESENTE

VENEZIA Come aveva promesso ormai mesi fa, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro non si è perso neanche questa prova. La sua strategia del fiato sul collo sembra funzionare, visto che finora e forse per la prima volta dopo tanto tempo, le date sembrano essere state rispettate.

Quello di ieri era un momento storico, perché per la prima volta sono state chiuse due bocche di porto. E il 30 giugno, se tutto andrà per il verso giusto, sarà chiusa l'intera laguna rendendo possibile frenare le acque alte potenzialmente disastrose a partire da quel momento.

Prima di arrivare a Chioggia, Brugnaro aveva fatto un sopralluogo a Pellestrina, isola che ha preso molto a cuore dopo aver visto il disastro del 12 novembre. Tanto da portarci anche il premier Giuseppe Conte due giorni dopo.

«Ho fatto due chiacchiere con la gente - ha commentato - a capire come stava andando e vedere come procedeva la ricostruzione del muretto abbattuto dalla forza dell'acqua. Per quanto riguarda la prova del Mose, voglio che la città veda che siamo informati, che questa collaborazione con il Consorzio, il commissario al completamento e le imprese sta funzionando».

Poi, Brugnaro ha ricordato come la sua energia e la sua forte richiesta di veder completata l'opera entro l'anno ha dato qualche frutto.

«Continuo a ringraziare tutta la gente che sta lavorando all'opera - ha proseguito - dalle maestranze alle imprese ai commissari. Mi pare che questa operazione trasparenza che stiamo facendo con la Prefettura stia funzionando . Mi sembra che siamo nei tempi e dovrebbe essere confermata anche la prova del 30 giugno. Ma quello di oggi è un evento davvero importante. Con il ponte radio dell'Esercito, siamo riusciti a aprire insieme le due bocche di porto, Chioggia e Malamocco. La prossima volta saranno tutte insieme. Dopo tanti anni - ha puntualizzato - la gente è dubbiosa e scettica. Come dare loro torto. Però noi rispondiamo invece che con le promesse, con fatti concreti».

Infine, l'aspetto operativo, visto che dal prossimo autunno, anche se in fase di ultimazione, il Mose potrebbe già essere chiuso per evitare nuovi disastrosi allagamenti.

«Ora dobbiamo trovare un metodo che dica esattamente a che misura chiudere le bocche di porto e come preallertare gli utilizzatori (porto, pescatori) che tutti sappiano (gli utilizzatori), temi su cui ho trovato disponibilità a parlare. Un modo diverso per fare le cose- ha concluso - invece di cercare solo le colpe. A me sembra invece che la tecnologia italiana, pur con tutte le polemiche e le difficoltà, ci stia dando ragione».

Poi il sindaco è tornato a bomba sull'argomento del pontiletto per lancioni granturismo alle Fondamente Nove, che tante polemiche ha suscitato, compresa una manifestazione che si terrà questa sera.

«Il sindaco non ha alcun potere su questo. Se vogliono attaccare qualcuno, che attacchino il Governo, che è il loro governo. Il pontile non lo abbiamo concesso noi - ha concluso - ed è per questo che ai Comuni deve essere dato un potere di coordinamento».

