«Lo ricordo per i pochi commenti che faceva sempre assennati e per la mitezza del carattere». Il consigliere nazionale del Soccorso alpino, Fabio Rufus Bristot ricorda così Sergio Francese. «Nella sua scheda del soccorso alpino - prosegue Rufus - ho visto come sia stato sempre presente in tutte le attività, decine di uscite a dimostrazione della professionalità che c'è e che nel volontariato va sempre messa». E sull'incidente Rufus si limita a dire: «Sono operazioni che fai decine di volte in un anno, finalizzate da acquisire le modalità di imbarco e sbarco, il soccorso alpino ha sempre fatto grande preparazione. Purtroppo ci sono delle situazioni non ponderabili che occorrono e quando occorrono si apre il dolore autentico».

Il consigliere nazionale Cnsas spiega: «Proprio in questi gironi, a livello nazionale, stavamo riformulando la convenzione con Guardia di finanza: è la quarta negli ultimi 40 anni. È stata resa sempre più articolata, con scambi specifici anche negli aspetti formativi, fermo restando il riconoscimento delle specifiche competenze». «Nel giornata di sabato - conclude - ci sono stati una quindicina di interventi di soccorso segno che per quanto il dolore sia pesante e insopportabile il servizio alla comunità deve proseguire. In quella giornata mi son sentito più volte col presidente nazionale Cnsas: come direzione nazionale offriremo la più grande vicinanza alle famiglia coinvolta, al figlio in particolar modo».

