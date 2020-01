Sempre più ubriachi e drogati al volante quasi 300 patenti sospese solo nel 2019

LA FOTOGRAFIA

BELLUNO Ci sono meno incidenti stradali, ma forse solo per puro caso, o meglio per fortuna. Sì perché gli automobilisti sulle strade bellunesi sono sempre più indisciplinati. E peggio. Ubriachi e drogati. E sempre più spesso fuggono via dopo l'incidente stradale. Lo rivelano i dati analizzati ieri nel corso del tavolo dell'Osservatorio sugli incidenti stradali che si è tenuto in Prefettura a Belluno. I numeri registrati dall'Ufficio patenti di Palazzo dei Rettori, ovvero l'ufficio incaricato ai procedimenti relativi ai documenti di guida, danno uno spaccato che non fa stare tranquilli.

LE VIOLAZIONI

Il 2019 ha segnato un deciso aumento del numero delle sospensioni e revoche di patenti disposte dalla Prefettura a seguito di violazioni del codice della strada, passate dalle 477 del 2018 (425 sospensioni e 52 revoche) alle 638 del 2019 (572 sospensioni e 66 revoche). La violazione più ricorrente è stata quella relativa alla guida in stato di ebbrezza: sono stati 213 le patenti sospese per questo motivo nel 2018, ma si è saliti a 274 documenti di guida sospesi nel 2019. Ma anche la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di stupefacenti ha avuto un boom. Sono quasi raddoppiati: si è passati dagli 11 casi del 2018 ai 20 patenti sospese nel 2019.

LE BRUTTE ABITUDINI

La violazione più diffusa resta sempre quella del divieto di sorpasso, che viene bellamente ignorato, almeno stando ai dati: furono 84 le patenti sospese per questo motivo nel 2018, e siamo rimasti in linea con questo trend nel 2019 quando sono state 82. Il mancato rispetto dei limiti è costato la patente a 25 automobilisti nel 2019 (erano solo 11 le patenti sospese nel 2018). Boom invece di sospensioni per il mancato uso di cinture di sicurezza o seggiolini per bambini: si è passati dai 6 casi del 2018 alle 36 patenti sospese nel 2019. In crescita anche le sospensioni per l'uso di cellulari: dai 3 casi del 2018 ai 16 del 2019.

I PIRATI

In crescita esponenziale anche l'omissione di soccorso dopo gli incidenti: si è passati dalle 10 patenti sospese nel 2018 alle 15 del 2019, con un aumento del 50%. E questo dato è relativo, ovviamente, solo agli automobilisti scoperti, perché molti pirati restano senza nome.

