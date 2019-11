Sempre più incidenti causati da chi beve o si droga, la polizia aumenta le pattuglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MAXIOPERAZIONEMESTRE Superlavoro, nella notte di Halloween, per le forze dell'ordine. Il bilancio parla di 25 patenti ritirate per guida in stato di ebrezza e detenzione di sostanze stupefacenti; circa mezzo kilo di marijuana sequestrata, 200 grammi di hashish, oltre a 10 spinelli già preconfezionati.Nell'ambito di una vasta operazione di controllo del territorio, in linea con le direttive del Dipartimento della Pubblica sicurezza, previste al tavolo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e coordinata dalla Questura di...