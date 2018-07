Sempre più importante il Turismo arriva il centro studi internazionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CORSITREVISO Ca' Foscari punta molto sul prossimo anno scolastico. E, soprattutto, punta molto su Treviso al netto delle periodiche schermaglie con Fondazione Cassamarca. E a settembre, per il 25° anno accademico trevigiano, ci saranno grosse novità. Un Campus rinnovato e più ampio accoglierà a partire da settembre gli studenti che frequentano i corsi di Treviso.L'OFFERTALa Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali, con sede al Palazzo San Paolo, lungo Riviera Santa Margherita, potrà contare su un...