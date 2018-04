CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sempre più connessi al virtuale, sempre più internettiani, sempre più scollegati dalla realtà, avulsi dalla vita vera, imbambolati da autostrade telematiche che conducono in vicoli ciechi. Impigliati in chat, dipendenti da social network, videogiochi, smartphone, protagonisti passivi di vite parallele. In una società sempre più digitalizzata, con genitori sempre più anziani (e spesso separati), con il web a fare la parte del maestro-padre anche nella sfera sessuale, il giovane maschio italiano è sempre più solo e meno preparato ad...