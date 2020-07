PROBLEMA IRRISOLTO

PORDENONE Sono chiamati a svolgere la funzione di ponte tra il sistema sanitario ospedaliero, la macchina della prevenzione e i pazienti. Nella fase della caccia al contagio nelle case dovrebbero essere i soldati al fronte. Ma sono pochi, e diventeranno ancora meno da qui a fine anno. E le cose poi andranno anche peggio, perché entro il 2023 si prevede uno tsunami di pensionamenti che se non arginato travolgerà il frangiflutti della sanità pubblica locale, cioè il nucleo dei medici di base. Per restare in provincia e dare nome e cognome al fenomeno, basta un numero: ventisette zone carenti nel Friuli Occidentale. Significa che in 27 territori si è già aperta o si aprirà una crisi di personale in grado anche di indebolire il sistema di riconoscimento del Coronavirus nelle sue primissime fasi, quelle che forse solo i medici di base sono in grado di riconoscere. «E se si sposta il fuoco dell'indagine a livello regionale - spiega Guido Lucchini, presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Pordenone - i numeri devono essere triplicati». E si arriva a circa novanta territori carenti.

«Il problema è diventato cronico - spiega sempre Lucchini - e lo tocchiamo con mano tutti i giorni -. Siamo di fronte a una vera emergenza. Due anni fa era stata svolta un'indagine, che era arrivata a una conclusione: entro il 2023 nella sola provincia di Pordenone andranno in pensione 91 medici di base e su scala regionale si devono moltiplicare ancora i dati per arrivare alla verità. In questo momento si sta cercando di tamponare le zone carenti con incarichi provvisori, spostamenti di pazienti nei comuni confinanti e aumenti dei massimali per ogni professionista. Ma assisteremo a un boom di pensionamenti». Il tutto mentre la lotta alla diffusione del Coronavirus è diventata domestica, quindi vicinissima al cuore del lavoro dei medici di medicina generale.

In provincia di Pordenone le zone carenti non sono più concentrate nell'area montana: ora sono distribuite in modo omogeneo. Significa che il problema si presenta a macchia di leopardo un po' ovunque. Si è aperto di recente il problema di Porcia, ma entro fine mese si riproporrà a Polcenigo. A fine 2020 toccherà ad esempio ad Aviano.

La Regione ha chiesto ai medici di base un nuovo sforzo: dovranno aiutare la macchina della prevenzione ad individuare i casi sospetti sommersi, cioè tutte quelle persone rientrate dai Paesi a rischio (soprattutto, per quanto riguarda la realtà del Fvg, dall'Europa dell'Est) che non figurano negli elenchi professionali ufficiali già disponibili. Un'operazione, questa, rivolta in particolar modo alle badanti non regolari che lavorano a contatto con le persone anziane. Ma al momento, oltre alla richiesta di impegno consegnata ai medici di medicina generale, manca una vera e propria procedura. Per questo tra i camici bianchi serpeggia un po' di malumore. Non è ancora un allarme, ma è richiesta una tabella di marcia precisa. Con chi dovranno interfacciarsi i medici in presenza di un caso sospetto? Verrebbe da pensare - in modo logico - con i Dipartimenti di prevenzione, ma la procedura appunto non è ancora definita in modo sistematico. E ancora, riusciranno i professionisti della medicina generale a scovare i casi sospetti sommersi senza trasformarsi in poliziotti? Sono i principali dubbi sollevati dai camici bianchi della provincia di Pordenone. A tutto ciò si aggiunge la situazione più preoccupante: i medici di base saranno pochi. Forse troppo pochi.

