E nella provincia sepolta dalla neve, con le strade deserte sulla regionale 28 delle Dolomiti, in comune di Livinallongo, spuntano i lupi. Li ha documentati lo stesso sindaco Leandro Grones che ieri mattina, dalla sua pagina social, ha condiviso uno scatto e qualche parola. «Eccolo il nostro eroe della biodiversità - scrive il sindaco -, uno dei 5 che dall'alba circola sulla SR 48, che nel rispetto del Codice della strada e senza alcun timore di imbattersi in qualche essere umano o peggio in un mezzo sgombraneve, sta facendo tranquillamente footing in direzione Pieve di Livinallongo alle 9 del mattino (foto Andrea Crepaz). Mah...., gli sarà mica venuta l'idea di andare a Messa?». E prosegue: «Per fortuna ci avevano rassicurato che i lupi sono schivi, timorosi e non si avvicinano all'uomo e alle aree antropizzate. Scongiurando di incrociarlo, buona domenica». Parole che hanno scatenato un centinaio di commenti con la solita divisione tra i pro e contro lupo. C'era chi ha messo in dubbio che si trattasse di un lupo, visto che si muovono in branco: ma le telecamere mostrano gli altri esemplari vicini. E chi addirittura ironizzava sottolineando come l'animale abbia rispettato il semaforo verde. La presenza di un branco di lupi stanziale a Livinallongo è accertata ormai da tempo, ma mai si erano visti così vicini ai paesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA