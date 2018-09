Selfie, gare su Instagram, spazi per i bambini: le novità oltre il libro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EVENTO SOCIALPORDENONE Pordenonelegge si fa sempre più social e si mette in vetrina nel doppio concorso fotografico che immortalerà la città colorata di giallo. Vota la vetrina più bella sarà l'iniziativa lanciata dagli organizzatori assieme a Sviluppo e Territorio, mentre il pubblico sarà protagonista del concorso proposto su Instagram dove si potranno pubblicare le foto con l'hashtag #pnleggefoto (in palio cinque lettori ebook offerti da Zanetti). A trasmettere in diretta il festival saranno anche le tre squadre social che terranno...