L'AFFONDO

UDINE In ballo ci sono tra i 500 e i 600 milioni di minori entrate nel bilancio regionale 2020 che devono essere recuperati, altrimenti «qui chiudiamo gli ospedali». È stato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, a quantificare così ieri il minor gettito stimato per le casse regionali a causa del fermo produttivo e dell'emergenza economica che ha generato la pandemia da Coronavirus.

Numeri che oggi porterà sul tavolo del Ministero dell'Economia in un incontro in cui saranno presentati «i problemi specifici delle Regioni a Statuto speciale» in conseguenza dell'emergenza. Uno di questi, se non il problema, è proprio la riduzione significativa degli introiti derivanti dalle compartecipazioni ai tributi, risorse indispensabili al Friuli Venezia Giulia per pagare, con le proprie tasche e non con quelle dello Stato, la sanità, il trasporto pubblico locale e il sistema degli enti locali. A fronte di questo scenario, «o ci sarà consentito di contrarre debito, ma le norme non lo permettono alle Regioni per la spesa corrente, nonostante io sia favorevole a fare debito per sostenere le imprese» o, e questo sembra l'obiettivo primo del presidente, «lo Stato ci consentirà di trattenere nostre risorse - pari a 726 milioni per il 2020, ndr che la Regione dovrebbe versare nelle casse statali quale contributo alla finanza pubblica». Si tratta, in sostanza, di rinegoziare i rapporti finanziari con lo Stato che lo stesso Fedriga ha sottoscritto il 25 febbraio 2019 con l'allora ministro Giovanni Tria. Se però le porte romane dovessero restare chiuse davanti ad entrambe le ipotesi, «chiudiamo gli ospedali», ha prefigurato Fedriga, a rappresentare quanto importante sia la partita in corso. A differenza delle Regioni a statuto ordinario, infatti, il Friuli Venezia Giulia paga la sanità con propri fondi. Ne consegue che sarebbe nell'impossibilità di mantenere gli attuali standard se, a causa del Coronavirus, nel bilancio 2020 dovessero mancare 600 milioni di entrate su 5,5 miliardi complessivi. A Roma, seppur in collegamento telematico, Fedriga porterà anche la convinzione che «dobbiamo riaprire presto le attività e dobbiamo farlo in sicurezza ha ripetuto più volte ieri durante l'intervento sulla sua pagina Facebook -. Per questo obiettivo ha aggiunto -, il Friuli Venezia Giulia, in virtù dei numeri che ha rispetto all'emergenza, può garantire sicurezza. Possiamo riaprire, anche se a decidere può essere solo il Governo. Per altro, condivido la necessità di un coordinamento nazionale sul punto», ha sostenuto. Il presidente ha confermato che una task force regionale sta lavorando, invece, per declinare le Linee guida della direzione salute ai contesti lavorativi e alle precauzioni cui attenersi nel percorso casa-lavoro. Quando si aprirà, «dovremo mantenere i comportamenti virtuosi che la comunità regionale ha avuto sin qui ha avvertito in conclusione -. È così che potremo avere salute e lavoro».

CONFINDUSTRIA

Nelle stesse ore Confindustria Udine, che ha espresso «gli auguri di buon lavoro al nuovo presidente nazionale Carlo Bonomi», ha esortato ancora una volta «a fare presto», con il capogruppo Materiali da costruzione dell'associazione, Alex Luci. «Ripartiamo quanto prima almeno con le opere minori di attività edilizia libera ha affermato e con le opere di edilizia per le quali è sufficiente la Comunicazione di inizio lavori asseverata».

LE IMPRESE

Le conseguenze dello stallo sul fronte turistico ieri sono state analizzate dall'assessore regionale Sergio Bini che ha incontrato gli operatori dell'arco costiero regionale, mentre l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, ha fatto il punto sulle ripercussioni del Covid-19 in ambito occupazionale. Le rilevazioni comprendono il periodo dal 23 febbraio a fine marzo e rivelano un -46% di assunzioni rispetto allo stesso periodo 2019. Cali del 44,6% nelle costruzioni, del 45,6% nella manifattura e terziario, del 42,5% nel commercio. Le assunzioni negli alberghi e ristoranti sono diminuite del 56,6%, nel settore dell'istruzione e formazione professionale addirittura dell'80,9 per cento. «Probabilmente il quadro peggiorerà ancora ha detto Rosolen -, quando saranno disponibili i numeri di aprile».

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA