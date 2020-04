RIENTRO IMPOSSIBILE

CAMPOLONGO MAGGIORE «Tra i tredici italiani da Abruzzo, Friuli e Veneto bloccati a Erbil, capitale della regione del Kurdistan in Iraq, ci sono anche sei cittadini di Campolongo Maggiore che non riescono a tornare in Italia dalle loro famiglie».

SETTORE EDILE

I sei cittadini del comune della Riviera del Brenta, imprenditori specializzati nel settore dell'edilizia, si trovavano all'estero per impegni di lavoro e da gennaio sono bloccati ad Erbil dove, anche se i contagi sono stati più contenuti rispetto all'Italia, come anche i morti, l'isolamento è scattato in modo rigido da subito, con anche il coprifuoco e il blocco del cantiere nel quale i professionisti rivieraschi erano impegnati.

Da gennaio prima, a causa di un bombardamento avvenuto da parte dell'Iran contro l'Iraq, con conseguente ordine di no-fly-zone, e poi da fine febbraio per l'esplodere della pandemia da nuovo coronavirus, il nuovo blocco di tutti i voli per tornare in Italia li ha costretti a passare questo lungo periodo lontani dalle famiglie.

IL RACCONTO

A rendere nota la situazione dei concittadini è il consigliere comunale di minoranza di Campolongo Stefano Molena: «Tutto è partito dall'appello su Facebook della sorella di uno dei nostri compaesani bloccati lì, Denis Marin di Bojon spiega il consigliere - Compresa la situazione me ne sono interessato facendomi da tramite per cercare di aiutarli anche solo per sensibilizzare l'opinione pubblica e ottenere che qualcuno agevoli il loro rientro appena possibile».

Una telefonata con il consigliere ha chiarito che tutti i 13 connazionali, compresi i sei di Campolongo, stanno bene , mantengono uno spirito positivo anche se, più che per loro, apprese le notizie sui risvolti dell'epidemia in Italia, sono preoccupati per le loro famiglie: «Ho avuto modo di sentire Denis Marin e Michele Convento spiega Molena-, entrambe cinquantenni, colleghi e amici, da mesi in Iraq per alcune consulenze di lavoro nel ramo dell'edilizia».

«Sono rassegnati nell'aspettare di poter tornare ma, tutto sommato, sereni - aggiunge il consigliere comunale Molena - Mi hanno spiegato che per la quarantena alloggiano in un albergo della città e che le restrizioni, coprifuoco a parte, sono le stesse che subiamo qui in Italia, con tutta una serie di limitazioni alla libertà personale imposte per la tutela della salute generale. Il timore più grande per loro è che se il virus li dovesse colpire lì dove si trovano, non avrebbero la stessa qualità della sanità italiana e veneta a curarli, con l'aggiunta poi di vivere con lo spettro della guerra sempre dietro l'angolo».

LE PREOCCUPAZIONI

A pesare su tutta la situazione, la preoccupazione per le famiglie lontane e il ritorno che non si prospetta prima di maggio, anche se da alcuni giorni gli imprenditori italiani sono potuti tornare nel cantiere nel quale si trovavano a Erbil.

«Non poco pesano loro gli aspetti sentimentali e psicologici di tutto questo rivela Molena-, che toccano soprattutto chi in Italia ha famiglia, figli e genitori anziani. Mi hanno raccontato che da mesi cercano invano di prendere un aereo che li avvicini al loro Paese ma tra la no-fly-zone per la guerra strisciante e le chiusure degli aeroporti per la pandemia il rientro sembra purtroppo ancora lontano».

Gaia Bortolussi

