Nel giorno più nero dell'Italia, anche Venezia paga un conto salatissimo all'emergenza coronavirus. Sono sei le morti registrate dal bollettino delle 17 di Azienda Zero, nel quale sono inseriti per la prima volta anche due decessi nell'ospedale Covid di Villa Salus, a Mestre, una struttura nella quale vengono trasferiti i contagiati da coronavirus che hanno superato la fase critica della malattia. Ieri però due anziani, un uomo e una donna ultraottantenni, hanno visto aggravarsi le loro condizioni, entrambe già compromessa da patologie pregresse, e sono spirate. La direttrice sanitaria della struttura ha spiegato che si è trattato di morti di persone con coronavirus e nelle quali il nemico invisibile ha giocato da aggravante di una situazione già difficile. A loro due si sono aggiunte altre due morti a Dolo, avvenute giovedì ma registrate ieri: quella di S.C., 62 anni di Mestre (è la sedicesima morte mestrina dallo scoppio della pandemia) e quella di Andreina Vianello, 93 anni di Spinea. Sempre giovedì all'ospedale di Jesolo è morto Gianpaolo Scotton, 71 anni, di San Donà. La sesta morte è avvenuta a inizio settimana ed è stata registrata solo ieri. Calano però i ricoverati negli ospedali (-11 in una giornata e solo +1 in Rianimazione) mentre rimangono stabili i contagi, anche ieri 40 nuovi casi. E l'aeroporto è preso d'assalto dagli stranieri che rientrano.

