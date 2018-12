«Sei da scomunica». Il web si scatena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(mep) C'è chi lo accusa di essere un «sessantottino terzomondista» e chi invoca addirittura la scomunica: ieri sul profilo Facebook di don Luca Favarin si sono riversate centinaia di insulti. A scatenare tante reazioni indignate è stato il post pubblicato domenica mattina dal sacerdote. Con questa riflessione, dai toni provocatori, il prete di strada si è inserito in uno dei temi più caldi del momento, in un Veneto in cui il presepe (così come il crocifisso) da simbolo religioso diventa sempre più anche baluardo di un'ideologia...