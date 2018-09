CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sei arresti, 11 obblighi di dimora e ingenti sequestri di denaro. Svelata dalla Guardia di finanza una maxitruffa messa in atto da falsi promotori finanziari che avrebbero raccolto abusivamente ben 72 milioni. Dalle prime ore di ieri 80 finanzieri hanno dato esecuzione ai provvedimenti cautelari nei confronti dei responsabili e i complici dell'ingente truffa perpetrata ai danni di tremila risparmiatori, per lo più del Nordest d'Italia. Sono in corso sequestri preventivi finalizzati alla confisca di beni e disponibilità degli indagati fino...