«Sei anni di calvario inutile Resta un segno indelebile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Franco Birolo risponde come sempre: gentile, la voce ferma e le parole misurate. Mai un accento di troppo, mai una frase fuori posto. Nemmeno adesso, che il mostro è alle spalle e il baratro non fa più paura.Come sta signor Birolo?«Mercoledì sera l'avvocato Martellato mi ha detto della sentenza della Cassazione, ho aspettato tranquillo, ho tirato un sospiro di sollievo e adesso è veramente finita. O almeno, c'è ancora tempo per fare cause civili e quindi riaprire la ferita, ma il processo penale si è concluso e mi ha dato ragione. Sono...