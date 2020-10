IL CONFRONTO

UDINE Favorevole alla scelta ma consapevole che il Friuli Venezia Giulia non ha il peso politico dell'Alto Adige. Massimo Moretuzzo, segretario del Patto per l'Autonomia strizza l'occhio al presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher che, pur recependo l'ultimo Dpcm, ha deciso di adattarlo alla realtà locale consentendo ai ristoranti di tenere su le serrande fino alle 22 e di lasciare aperti - seppur con restrizioni - cinema, teatri e impianti sciistici, istituendo però il divieto di spostamento notturno tra le 23 e le 5. «Non sono contrario alle chiusure, ma dal punto di vista metodologico sarebbe corretto che le Regioni potessero valutare e agire direttamente sul territorio dando risposte più concrete alle varie esigenze. Ad esempio non si può paragonare la situazione dei locali a Milano, Roma o Napoli con quella dei comuni della Carnia o delle zone rurali del Friuli. È sbagliato. Le Regioni come noi, dovrebbero poter non solo monitorare il numero di contagi, i ricoveri e l'occupazione delle terapie intensive ma decidere in autonomia quali criteri applicare assumendosene le responsabilità». Moretuzzo è consapevole che, considerata l'emergenza, non sia la scelta migliore andare allo scontro con il Governo centrale, ma è convinto che «all'interno della Conferenza Stato-Regioni, si poteva trovare maggior spazio di manovra». Al netto dei numeri in parlamento è difficile che il Fvg possa permettersi uno strappo come quello di Bolzano sia perché «siamo in una situazione paradossale per cui ci paghiamo autonomamente la sanità, ma i contenuti delle scelte, di fatto, dipendono dal Ministero» sia perché politicamente la nostra regione conta meno di quella altoatesina. «Anche in passato il Sud Tirolo ha fatto scelte diverse rispetto a quelle di Roma - rileva Moretuzzo - con ordinanze che potenzialmente avrebbero potuto generare un contenzioso con il Governo, ma lo hanno fatto perché sapevano che l'eventuale impugnazione, se mai ci fosse stata, sarebbe arrivata diverso tempo dopo e quindi, in un certo senso, non hanno avuto problemi a forzare la mano». In pratica, Trieste si troverebbe con le mani legate, senza possibilità di fare la voce grossa: «I parlamentari eletti dal Südtiroler Volkspartei (di cui lo stesso Kompatscher è esponente) sono in grado di determinare il destino del Governo al Senato e quindi hanno una capacità di trattativa politica che noi drammaticamente non abbiamo». Un FVG autonomo ma ostaggio di Roma, dunque? Secondo Moretuzzo gli spazi di manovra, seppur limitati, ci sono ancora «anche se, nonostante Fedriga abbia manifestato la propria contrarietà ad alcune scelte del Dpcm, per ora è tutto fermo». Tra i settori in cui la Regione potrebbe operare ci sarebbe, ad esempio, la didattica a distanza. «Avevamo proposto di chiedere a Insiel l'attivazione di una piattaforma unica di videoconferenza per tutte le scuole e di assegnare a studenti e insegnanti una casella di posta elettronica così da facilitare le comunicazioni. Non è stato fatto nulla». Un altro aspetto riguarda la manovra di assestamento di bilancio «con la quale si potrebbe giocare in anticipo rispetto la crisi che colpirà settori come turismo, ristorazione o spettacolo. Una Regione autonoma non deve aspettare gli aiuti che, magari, arriveranno da Roma».

Tiziano Gualtieri

