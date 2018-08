Segue il navigatore e finisce con l'auto a un passo dal canale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CURIOSITA'VENEZIA Svolta a destra e poi procedi lungo fondamenta Santa Chiara. Probabilmente è questo il messaggio di un navigatore automatico che l'ignaro turista ieri ha seguito prima di finire a pochi centimetri dal canale, proprio sui masegni veneziani. Una storia che si ripete da tempo e che per chi non conosce la città, come spesso accade, porta le auto a ridosso dell'acqua, tra chi corre per prendere un vaporetto e chi magari sta uscendo dal supermercato dopo aver fatto la spesa. Nel video che per qualche ora è circolato ieri...