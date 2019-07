CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(Segue dalla prima)Per le famiglie venete il casoin è qualcosa di più del droghiere, del pizzicagnolo o dell'emporio. Ha sempre rappresentato un punto di riferimento comunitario ben preciso. La diffusione e la collocazione in piccole frazioni, spesso in luoghi difficilmente raggiungibili, ha fatto in modo che questi negozi a conduzione familiare si siano imposti non solo come luoghi per la spesa quotidiana ma anche di incontro, di scambio di idee e di informazioni varie, a volte anche di conoscenze sulla disponibilità di posti di lavoro....