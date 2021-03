segue dalla prima pagina

(...) soprattutto nelle ore in cui - spente le luci di bar e locali - è andato in scena il grande rientro. Certo si tratta di una situazione non cristallizzata, nel senso che nuovi Dpcm e aggiornamenti di colori Covid potrebbero prossimamente cambiare le carte in tavola, ma tra varianti e sottovarianti l'impressione è che comunque anche nei prossimi mesi, se apertura di Venezia ci sarà, essa sarà ancora riservata ai veneti. E in ogni caso con la primavera alle porte e all'orizzonte Pasqua e Pasquetta, è il caso di ipotizzare un aggiustamento dei servizi di accoglienza e dei trasporti - oggi all'evidenza tarati sui giorni feriali e dell'afflusso zero - per garantire ai veneziani una convivenza decente con i visitatori e ai veneti una gita in laguna all'altezza delle aspettative. Sul fronte trasporti, tasto dolente per eccellenza, gli assembramenti tra le 17 e le 20 delle ultime domeniche alla stazione di S. Lucia e a piazzale Roma - documentate anche da decine di foto giunte in redazione - fanno a pugni con le esigenze di sicurezza negli spostamenti in tempi di virus. Actv sostiene di non poter ulteriormente aumentare le corse di rientro da Venezia e che gli autisti non possono mettersi a far rispettare le regole dettate dalla pandemia (quando ci hanno provato qualche volta è finita male), invitando gli utenti a dare prove di maturità e a non accalcarsi sui mezzi. Giusto in linea teorica, ma di alquanto improbabile realizzazione. Abbiamo visto decine di agenti presidiare - giustamente - le aree della movida in ottica anti-assembramenti, ma perchè allora non pensare a una parziale riconversione di questa blindatura con una presenza mirata di forze dell'ordine e, in caso, steward a piazzale Roma nelle ore del grande deflusso? Un intervento che potrebbe tornar utile anche sui fronti vigilanza e sicurezza quando nel tardo pomeriggio Venezia si svuota ma per un paio d'ore gli effetti di qualche bicchiere di troppo si fanno sentire, come accaduto un paio di domeniche fa a Rialto. E ancora, in tema di accoglienza, perchè chiudere i bagni pubblici proprio alle 18 anche nei festivi, quando la città è ancora affollata e non si può più trovare nemmeno un bar aperto? Giusto lamentarsi della maleducazione per certi comportamenti, ma a monte vanno create le condizioni basiche almeno per chi arriva con tutte le buone intenzioni di rispettare Venezia e chi ci vive.

Tiziano Graziottin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA