Sono stati mesi difficilissimi, impossibili da dimenticare. Tra tutte le immagini che porterò con me, quella delle prime giornate di lockdown e del vuoto che si vedeva dalle finestre del municipio. Dentro il Comune eravamo tutti concentrati nell'organizzare le attività per aiutare i cittadini, mentre fuori dalla finestra non si muoveva nulla. La piazza vuota, spettrale, il fiume immobile. Nessun suono, nessuna voce. Poi arrivavano come fulmini le tantissime ambulanze e auto di soccorso che, a sirene spiegate, correvano verso l'ospedale di Dolo, diventato nel frattempo ospedale covid per la nostra Ulss. Un passaggio, una striscia lampeggiante nella nebbia, e poi basta, il vuoto tornava a riempire tutto e a regnare c'era solo il silenzio.

Credo che questi mesi di emergenza abbiano dimostrato l'importanza della vicinanza delle istituzioni al territorio. Penso alla nostra sanità e alla nostra medicina territoriale, ma anche alla realtà dei Comuni. A Mira abbiamo dato fondo a tutte le nostre energie per farci trovare pronti nel momento del bisogno. Nessuno si è tirato indietro, tutti hanno moltiplicato gli sforzi. Da una informazione capillare h24, all'attivazione di servizi innovativi e creativi. Abbiamo chiamato a casa uno per uno gli anziani soli della nostra città, attivato un servizio di supporto psicologico a distanza, poi il servizio della spesa e delle medicine a domicilio, dato risalto alla rete dei negozi di vicinato, e tanto altro ancora. Tutte attività che ci hanno portato anche a un riconoscimento europeo di best best practice. Tante di queste attività erano supportate dai volontari, senza i quali non sarebbe stato possibile mettere in moto una macchina così grande e generosa. Dalla Protezione Civile, agli alpini, alle singole associazioni. A loro deve andare il ringraziamento di tutti.

E questo è successo in tutti i comuni, che ancora una volta si sono dimostrati il primo punto di riferimento per i cittadini. Credo che nel nostro territorio sia stato fondamentale anche il lavoro di coordinamento che è stato fatto tra i Comuni dell'Ulss3. Ogni giorno, per almeno 3 mesi, i sindaci si sono riuniti per diverse ore, con la presenza del direttore Generale Dal Ben, e tra di loro hanno coordinato il più possibile le azioni e le misure, dando in questo modo risposte simili nei loro territori. Anche in questo caso si è trattato di un lavoro prezioso, che ha permesso ai cittadini di essere costantemente informati sull'andamento dell'epidemia e a prepararsi per la fine dell'emergenza. Purtroppo oggi siamo di nuovo in piena pandemia, e qualcuno dovrà spiegare cosa non ha funzionato. Sono stati fatti enormi sacrifici. Penso alle tante persone che hanno contratto il virus e alle troppe vittime di questa malattia. A le tante persone che hanno dovuto dire addio ai propri cari in solitudine. Io stesso, nel mio piccolo, ho visto morire per covid almeno una decina di persone che conoscevo bene, senza contare i tanti ammalati che mi hanno raccontato la loro battaglia contro la malattia. Ma penso anche ai tantissimi lavoratori in cassa integrazione e alle aziende che hanno chiuso o che sono state costrette a sospendere le loro attività. La mia famiglia ha una attività nel settore della ristorazione e so bene cosa è voluto dire tutto questo. Per loro, in piena pandemia, avevo scritto un pensiero che diceva sostanzialmente così: anche se fuori è buio e soffia forte la bufera, bisogna tenere accesa la luce, perché prima o poi qualcuno la noterà e troverà riparo.

L'impegno di tutti deve essere questo, ciascuno nella propria parte e per il proprio ruolo. Fare tutto il possibile, e anche di più, per tenere accesa la luce della speranza, in attesa che si possa quanto prima salire sul treno della ripresa e del ritorno alla vita. Per questo credo che sia importante il ruolo dei sindaci anche per la futura campagna vaccinale. Non basta più il buon senso, adesso serve il senso di responsabilità.

Marco Dori

*sindaco di Mira e giornalista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

