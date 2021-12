Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) Per non pensare troppo a quello che sarà l'immediato futuro. È fondamentale, soprattutto, perché tenere a livelli di massima eccellenza la produzione è, forse, l'unica áncora di salvezza rimasta: la speranza è che qualcuno prenda atto che quella gemma industriale, per anni punta di diamante del mercato mondiale dei cerchi in lega, non possa sparire nel nulla dall'oggi al domani. All'ingresso del grande...