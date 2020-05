segue dalla prima pagina

(...) Non è un mistero che il ricco budget garantito dai turisti che vanno in pellegrinaggio tra le meraviglie della città antica consente ai manager di Actv di pianificare un servizio imponente per numero di corse, frequenza e località raggiunte non solo in laguna ma anche in terraferma, con una capillarità che altri centri urbani probabilmente non possono più permettersi.

Ma ora la voragine apertasi nei conti aziendali col mancato afflusso di visitatori e dei ticket venduti loro a caro prezzo (7 euro e 50 al botteghino) fa scricchiolare Actv, paradossalmente proprio nel momento in cui le nuove dinamiche collegate all'emergenza Covid e quindi a un diverso modo di viaggiare determinerebbero investimenti considerevoli e una revisione complessiva del sistema. Il più di così non possiamo fare scandito dal direttore generale dell'azienda Giovanni Seno è la preoccupata attestazione di un'impotenza: venendo meno di colpo non solo il vituperato overtourism ma anche un flusso civile e compatibile di visitatori Venezia si ferma, e non è un modo di dire, così come si accartocciano su se stessi i settori connessi alla monocultura turistica. E' l'occasione per ripensare la città, hanno detto e scritto in tanti sul nostro giornale; vero, ma farlo sotto pressione, mentre si boccheggia e non si riesce a programmare con chiarezza nemmeno il giorno successivo, è certamente un grosso handicap.

Tra l'altro, restando sul tema trasporto pubblico, c'è anche un elemento psicologico rilevante di cui tener conto, ovvero che l'utenza si trova oggi a convivere con una situazione di oggettivo disagio dopo aver vissuto anni in cui il servizio pubblico veneziano è stato complessivamente di buon livello. Transizione dunque complicata verso un ritorno alla normalità estremamente incerto e nebuloso nei tempi e nelle modalità; nel suo prevedibilmente accidentato percorso di ripartenza Venezia non può essere lasciata sola. In laguna la fase 2 appare ancora più complicata che altrove, tutti gli attori - Stato e Regione in primis - ne tengano conto.

Tiziano Graziottin

